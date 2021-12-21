إسرائيل: تصريحات قادة الكنائس في القدس عديمة الأساس ومثيرة للغضب

ردت إسرائيل على بيان أصدره قادة الكنائس في القدس الأسبوع الماضي محذرين من "التهديد للوجود المسيحي في الأراضي المقدسة" من قبل جماعات متطرفة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات في بيان عبر "تويتر" إلى أن الاتهامات التي وردت في بيان قادة الكنيسة "لا أساس لها وتشوه حقيقة المجتمع المسيحي في إسرائيل".

1/6 Response to statement by Church leaders in Jerusalem:



The accusations that appear in the statement by Church leaders are baseless, and distort the reality of the Christian community in Israel. pic.twitter.com/68C2VzQnAu — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) December 20, 2021

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وأضاف المتحدث أن السكان المسيحيين في إسرائيل - بما في ذلك في القدس – "يتمتعون بالحرية الكاملة للدين والعبادة، وعددهم يتزايد باستمرار، وهم جزء من النسيج الفريد للمجتمع الإسرائيلي".

وحسب المتحدث، فإنه "منذ يوم تأسيسها، التزمت دولة إسرائيل بحرية الدين والعبادة لجميع الأديان، فضلا عن ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة".

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "بيان قادة الكنيسة في القدس مثير للغضب بشكل خاص بالنظر إلى صمتهم بشأن محنة العديد من الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط التي تعاني من التمييز والاضطهاد".

وشددت الخارجية الإسرائيلية على أن القادة الدينيين يلعبون دورا حاسما في التربية من أجل التسامح والتعايش، ويجب أن يتوقع من قادة الكنيسة أن يفهموا مسؤوليتهم وعواقب ما ينشرونه، بما قد يؤدي إلى العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء".

المصدر: RT