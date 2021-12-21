 
مباشر
عاجل
بوتين: سنرد بشكل صارم على أي خطوات غير ودية ضدنا من أي طرف

إسرائيل: تصريحات قادة الكنائس في القدس عديمة الأساس ومثيرة للغضب

أخبار العالم العربي

إسرائيل: تصريحات قادة الكنائس في القدس عديمة الأساس ومثيرة للغضب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0ah

ردت إسرائيل على بيان أصدره قادة الكنائس في القدس الأسبوع الماضي محذرين من "التهديد للوجود المسيحي في الأراضي المقدسة" من قبل جماعات متطرفة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات في بيان عبر "تويتر" إلى أن الاتهامات التي وردت في بيان قادة الكنيسة "لا أساس لها وتشوه حقيقة المجتمع المسيحي في إسرائيل".

إقرأ المزيد
قادة الكنائس في القدس: جماعات إسرائيلية راديكالية تطرد المسيحيين من الأراضي المقدسة
قادة الكنائس في القدس: جماعات إسرائيلية راديكالية تطرد المسيحيين من الأراضي المقدسة

وأضاف المتحدث أن السكان المسيحيين في إسرائيل - بما في ذلك في القدس – "يتمتعون بالحرية الكاملة للدين والعبادة، وعددهم يتزايد باستمرار، وهم جزء من النسيج الفريد للمجتمع الإسرائيلي".

وحسب المتحدث، فإنه "منذ يوم تأسيسها، التزمت دولة إسرائيل بحرية الدين والعبادة لجميع الأديان، فضلا عن ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة".

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "بيان قادة الكنيسة في القدس مثير للغضب بشكل خاص بالنظر إلى صمتهم بشأن محنة العديد من الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط التي تعاني من التمييز والاضطهاد".

وشددت الخارجية الإسرائيلية على أن القادة الدينيين يلعبون دورا حاسما في التربية من أجل التسامح والتعايش، ويجب أن يتوقع من قادة الكنيسة أن يفهموا مسؤوليتهم وعواقب ما ينشرونه، بما قد يؤدي إلى العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا