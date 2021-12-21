تركيا: توقيف 3 أجانب مشتبه فيهم بتهريب البشر في ولاية كليس
AFP
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أعلنت ولاية كليس جنوبي تركيا، اليوم الثلاثاء، توقيف 3 أشخاص من الجنسية السورية مشتبه فيهم بتهريب البشر.
وأوضحت الولاية في بيان أنه تم توقيف المشتبهين بمنطقة كاظم قره بكر، بعد دخولهم الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.
وأشار البيان إلى أن المشتبهين يحملون الجنسية السورية.
المصدر: "الأناضول"
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