تركيا: توقيف 3 أجانب مشتبه فيهم بتهريب البشر في ولاية كليس

أعلنت ولاية كليس جنوبي تركيا، اليوم الثلاثاء، توقيف 3 أشخاص من الجنسية السورية مشتبه فيهم بتهريب البشر.

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وأوضحت الولاية في بيان أنه تم توقيف المشتبهين بمنطقة كاظم قره بكر، بعد دخولهم الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

وأشار البيان إلى أن المشتبهين يحملون الجنسية السورية.

المصدر: "الأناضول"