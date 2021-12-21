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محكمة إسرائيلية ترد طلب السماح بنشر هوية ضابط توفي في سجن عسكري قبل أشهر

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محكمة إسرائيلية ترد طلب السماح بنشر هوية ضابط توفي في سجن عسكري قبل أشهر
AFP
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ردت محكمة الاستئناف العسكرية في إسرائيل طلب قناة "كان 11" السماح بنشر هوية الضابط الذي توفي في سجن عسكري قبل سبعة أشهر بعد ان اتهم بارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة.

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وحظرت المحكمة نشر تفاصيل أخرى جاءت في لائحة الاتهام التي قدمت ضد الضابط الذي كان يخدم في وحدة تكنولوجية في هيئة الاستخبارات.

وقالت المحكمة إنه بالرغم من الاهتمام الذي تثيره القضية في صفوف الجمهور، "لا يستطيع لوالدي الضابط سرد روايتهما وطعونهما على الملأ لتصنيف القضية بسرية للغاية، وعلما بأنه تم إلغاء محاكمة الضابط بعد وفاته".

وعلق والدا الضابط على قرار المحكمة بالقول: "إن قرار المحكمة العسكرية صائب ويخفف بعض الشيء من معاناتهما إذ لا يمكن نشر اتهامات لا يستطيع المتهم ان يرد عليها".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"

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