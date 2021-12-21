مصر.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو دهس سيارة مجموعة من المارّة في الإسكندرية

ذكر موقع "القاهرة 24" المصري يوم الاثنين أن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثق دهس سيارة مجموعة من المواطنين وأثار جدلا واسعا في مصر.

وقال الموقع إن عملية الدهس وقعت بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا الجدل حول مدى حداثته خاصة وأن المقطع أظهر شوارع الإسكندرية في غير الحالة التي عليها بعد غرقها بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة خلال فترات متنوعة من اليوم.

كما ظهر الأشخاص الذين صورهم الفيديو يرتدون ملابس صيفية، الأمر الذي يشير إلى استحالة حداثة الفيديو المنتشر.

وتعليقا على الفيديو وردا على ما تم تداوله، كشف مصدر أمني بقسم شرطة الدخيلة أن الفيديو قديم وليس حديث العهد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث آنذاك.

وأوضح المصدر أن شابا صدم مجموعة من المواطنين بعد خلاف مع آخرين وأصاب أحدهم، لافتا إلى عدم وجود أي خسائر بشرية.

وأكد أنه جرى ضبط الشاب والأشخاص الآخرين المتورطين معه في الحادث وتسليمهم للجهات الأمنية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري