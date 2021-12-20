الخارجية المصرية لنظيرتها الأمريكية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء المصري

أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها لن تعلق على الأحكام القضائية بعد أن قالت واشنطن إنها "تشعر بخيبة أمل" في أحكام السجن التي صدرت على نشطاء مصريين.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية الثلاثاء، عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل من الأشكال على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري".

وقضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في مصر الاثنين بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وعاقبت المتهمين محمد الباقر ومحمد أوكسجين بالسجن 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهما بـ"نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها".

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق الاثنين، عن "خيبة أملها إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية في قضية الناشط علاء عبد الفتاح".

وقالت، إن "واشنطن تتحدث مع مصر باستمرار بشأن قضية حقوق الإنسان".

وأكدت أن "العلاقات مع القاهرة يمكن أن تتحسن إذا حدث تقدم على صعيد حقوق الإنسان".



المصدر: "رويترز"