هجوم مسلح جديد يستهدف شاحنات مغربية في مالي (صور)

ذكر موقع "هسبريس" المغربي نقلا عن مصادره في مالي أن شاحنات مغربية كانت تؤمن الإمداد بمواد استهلاكية لبعثة الأمم المتحدة بمالي (مينوسما) تعرضت لإطلاق عدة عيارات نارية.

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وقالت المصادر إن إطلاق النار وقع عند اقتراب الشاحنات من مدينة غاو شمال شرقي مالي على ضفة وادي النيجر، التي تبعد بحوالي 1205 كيلومترات عن العاصمة باماكو.

وكشفت المصادر ذاتها أن شاحنتين على الأقل تعرضتا لحادث إطلاق النار من طرف عناصر مسلحة كانت تحمل أقنعة وتتحرك على متن دراجات نارية، قبل أن تلوذ بالفرار.

ولم يسفر هذا الحادث عن أي خسائر في الأرواح، كما لم يخلف أي إصابات جسدية، باستثناء آثار العيارات النارية التي لحقت بمقطورات الشاحنتين اللتين تحملان لوحات ترقيم مغربية.

وتعرف المنطقة التي شهدت الحادث حركة نشيطة لتنظيم القاعدة في الصحراء الكبرى.

شاحنات قادمة من المغرب تتعرض لهجوم مسلح شمال مالي - https://t.co/h61MmahHCepic.twitter.com/JSqrfgCv6M — Almoharir.com (@Almoharir1) December 20, 2021

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي