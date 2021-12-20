الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم الانتخابات الليبية بأي وقت تجرى فيه
Reuters YVES HERMAN
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أكد بيتر ستانو الناطق باسم خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي التزام بروكسل بدعم الانتخابات في ليبيا في أي وقت تجرى فيه.
وقال ستانو خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل: "لا يعود لنا التعليق على إمكانية تأجيل الانتخابات في ليبيا".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعم إجراء انتخابات حرة وشفافة، باعتبارها “خطوة مهمة في العملية السياسية التي ينبغي أن تقود لحل الأزمة الليبية".
وتابع: "ندعم كل المؤسسات الليبية التي تعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية ومن ثم الانتخابات التشريعية. وقد أرسل الاتحاد الأوروبي فريقا صغيرا من الخبراء وتم نشره بالفعل في طرابلس".
المصدر: "آكي"
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