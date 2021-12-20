دي مايو: إخلاء سبيل الناشط زكي نتيجة أولى نحققها مع مصر

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن إخلاء سبيل الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي يمثل نتيجة أولى تحققها بلاده مع مصر.

وفي خطابه الافتتاحي للمؤتمر الرابع عشر للسفراء الإيطاليين في العالم، الملتئم بمقر وزارة الخارجية، سلط دي مايو الضوء على "العمل المستمر الذي نقوم به من أجل التوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية القتل البربري لطالب الدكتوراه جوليو ريجيني".

وأشار إلى "الالتزام الخفي والحازم في الوقت ذاته، الذي وضعناه في قضية زكي، للحصول على نتيجة أولية تتمثل بإطلاق سراحه".

وقامت القوات المصرية باحتجاز باتريك جورج زكي، طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا بإيطاليا، منذ 7 فبراير 2020 لحظة وصوله مطار القاهرة الدولي أثناء عودته إلى وطنه من بولونيا في زيارة عائلية قصيرة.

وحسب ما ورد، اعتقل جهاز الأمن القومي المصري زكي واستجوبه بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا وعمله في مجال حقوق الإنسان، ثم اقتاده إلى مكان لم يكشف عنه.

ووجهت لزكي تهم بينها "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على الاحتجاج" وأكد أنه "تعرض للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية".

المصدر: وكالة "آكي" + RT