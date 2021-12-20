بقيمة تتجاوز 112 مليون دولار.. قطر تستثمر في مشروع تطوير مفاعلات نووية صغيرة

وافق جهاز قطر للاستثمار على شراء حصة في شركة "رولز رويس" ضمن مشروع مدعوم من الحكومة البريطانية لتطوير مفاعلات نووية صغيرة باستثمار 85 مليون جنيه إسترليني (112.3 مليون دولار).

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن صندوق الثروة القطري سيحصل على حصة 10% من الأسهم في شركة Rolls-Royce Small Modular Reactor، المملوكة بالأغلبية لـ"رولز رويس"، والتي تم إنشاؤها لتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون.

وينضم صندوق قطر إلى شركة "BNF Resources UK" المملوكة لعائلة الملياردير الفرنسي Perrodo وExelon Generation، أكبر مشغل نووي غير حكومي في الولايات المتحدة، وصندوق "المملكة المتحدة للبحوث والابتكار.

وتعمل "رولز رويس" على تصميم محطة مفاعل نووي منذ بدء برنامج الغواصة النووية في المملكة المتحدة في الخمسينات من القرن الماضي.

وتقول الشركة إن محطة توليد الكهرباء من "رولز رويس سمول مودولر ريآكتر" ستكون قادرة على توليد 470 ميغاوات من الطاقة منخفضة الكربون، وتوفير توليد أساسي ثابت لمدة 60 عاما على الأقل، ومن المتوقع أن تدر 52 مليار جنيه إسترليني من الفوائد الاقتصادية.

المصدر: صحيفة "ذا تايمز" البريطانية