نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج يعلق على ضوابط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

علق عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج على الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارتا القوى العاملة في مصر وليبيا لضبط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.

ورحب حنفي بهذه الإجراءات، مشيرا إلى أنه "في السنوات الأخيرة شهدت ليبيا تدفقا غير مقنن للعمالة المصرية إلى ليبيا وهو ما أدى إلى ظهور العديد من السلبيات أهمها وقوع بعض هؤلاء في براثن سماسرة الهجرة غير الشرعية واستغلالهم أسوأ استغلال واختطاف مصريين مهاجرين في بعض الأحيان وطلب اموال كفدية مقابل إطلاق سراحهم وفي حالات أخرى إهدار حقوقهم المالية".

وقال إنه "كان لابد للدولة المصرية أن تتدخل ممثلة في وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الأشقاء في ليبيا حفاظا على أرواح وحقوق المصريين المادية والمعنوية"، لافتا إلى أن الإجراءات المتخذة ستنعكس ايجابا على حجم تدفق العمالة المصرية إلى ليبيا وهي أرض خصبة لاستيعاب الملايين من العمالة المصرية.

وأضاف: "هذا الاتفاق بين وزارتي القوى العاملة ف البلدين جاء تتويجا لجهد منظم على مدى السنوات الماضية"، واصفا الإجراءات التي تتخدها مصر للحفاظ على حقوق عمالها بالضرورية والمطلوبة وأن السياسة المصرية في السنوات السبع الماضية أثبتت في مواقف عديدة أن حقوق المصريين بالخارج من أهم أولويات الدولة المصرية".

المصدر: RT