رئاسة الوزراء اللبنانية تؤكد استمرار ميقاتي في بذل جهوده لعودة انعقاد مجلس الوزراء

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الأخير مستمر في مهامه وبذل جهوده في سبيل عودة انعقاد جلسات الحكومة.

وقال المكتب في بيان نشره حساب رئاسة الوزراء اللبنانية عبر "تويتر" إنه يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم بأخبار وتسريبات تتناول موقف ميقاتي في أعقاب الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وأشار إلى أنه في هذا السياق ينبغي إيضاح أن ميقاتي كرر خلال الاجتماع، "موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق".

وتابع أن ميقاتي "كرر وجوب أن تكون الحلول المطروحة الإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس ميشال عون وبري، مشيرا إلى أنه "موقف لا لبس فيه على الإطلاق".

وأردف قوله أن ميقاتي "مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور".

1/5 صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم بأخبار وتسريبات تتناول موقف دولة الرئيس ميقاتي في اعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 20, 2021

المصدر: RT