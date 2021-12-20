مصر.. إحالة أوراق 4 محكومين بالإعدام لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة أوراق 4 محكومين بالإعدام إلى مفتي الجمهورية، بعد إدانتهم بقتل عامل بهدف سرقته في مصر الجديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المدانين قتلوا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، وأنه عقب مرورهم بضائقة مالية عقدوا النية على قتله لسرقته، وأعدوا لذلك سلاحا ناريا وسلاحا أبيض (مطواة ولاصق طبي) وتوجهوا لمسكنه وحتى قاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتموا أنفاسه بأقمشة وسرقوا منقولاته والمبالغ النقدية.

وتمكن رجال الأمن من ضبطهم تنفيذا لقرار النيابة، وبتفتيشهم عثر مع أحدهم على سلاح ناري وهاتفين محمولين للمجنى عليه، ولدى ثانيهم على مبلغ نقدي.

كما عثر لدى الثالث على سلاح أبيض، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الجريمة كما أثبت تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنى عليه تعزى للخنق.

المصدر: RT