مصر.. القوى الأمنية تنقذ 50 مدمنا للمخدرات تعرضوا للتعذيب في مركز علاج غير مرخص
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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تمكنت القوات الأمنية المصرية من إنقاذ 50 مدمنا للمخدرات تعرضوا للتعذيب في فيلا يتخذها أحد الأشخاص مركزا لعلاج الإدمان في منطقة أكتوبر.
وكانت تحريات الشرطة أكدت أن المتهم "الهارب" يحتجز عددا من متعاطي المواد المخدرة بداخل الفيلا، ويصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية مقابل بدل مادي.
وأوضحت الشرطة أنه بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تمت مداهمة الفيلا المشار إليها، حيث ضبط 5 من القائمين على إدارتها لثلاثة منهم معلومات جنائية.
وتبين وجود 50 شخصا بداخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: RT
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