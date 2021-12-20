الأردن.. الإعلان عن موعد إنهاء الحجر لأول إصابة بـ"أوميكرون"

أعلن مستشار رئاسة الوزراء الأردنية لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، أن أول مصاب بمتحور "أوميكرون" ينهي الحجر المؤسسي الثلاثاء بعد مرور 14 يوما على ثبوت إصابته.

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وحول لقاحات كورونا قال البلبيسي إن معدل إعطائها وصل إلى 20 ألف جرعة يوميا، خلال الأيام الماضية وأشار إلى أنه لم تسجل أي مشاكل في سير عملية التطعيم.

وأضاف البلبيسي في تصريحات لقناة "المملكة" أنه "تم تحويل العديد من مراكز التطعيم بالسيارات إلى مراكز أخرى بسبب الأحوال الجوية".

ولفت إلى أن معدل الإصابات في المملكة انخفض بمعدل حوالي 20%، إذ تم تسجيل تسجيل 28121 إصابة بكورونا، في الأسبوع 50، بينما سجلت 35003 إصابات في الأسبوع 49.

المصدر: قناة "المملكة"