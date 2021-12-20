تسجيل عدد من الإصابات في حديقة الحيوانات بالقدس إثر تسرب مادة خطيرة
Reuters
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أصدر الناطق باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي كايد ظاهر بيانا يوم الاثنين أكد من خلاله تسجيل إصابات إثر تسرب مادة خطيرة في حديقة الحيوانات في القدس.
وقال مكتب كايد ظاهر إن بلاغا ورد حول تسرب مادة خطيرة في حديقة الحيوانات في القدس.
وأضاف أن رجال الإطفاء والإنقاذ وطاقم من وحدة المواد الخطرة يعملون في المكان على وقف التسرب.
وأكد الناطق باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أنه تم تسجيل عدد من الإصابات أحيلوا للعلاج الطبي.
المصدر: RT
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