القضاء الأردني يصدر حكمه على المتهم الرئيس بأكبر قضية مخدرات بالبلاد

قررت محكمة أمن الدولة في الأردن، سجن المتهم الأول الرئيس في قضية أكبر عملية تصنيع للمخدرات تشهدها البلاد لمدة 30 سنة وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار.

إقرأ المزيد

كما قررت المحكمة حبس المتهم السابع 30 سنة بالأشغال المؤقتة، وحبس المتهم الثامن 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار، وحبس المتهم التاسع 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار، وحبس المتهم العاشر 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار، وحبس المتهم الحادي عشر 30 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 30 ألف دينار.

وقررت حبس المتهم الثاني بالأشغال المؤقتة 15 سنة وغرامة قيمتها 20 ألف بالإضافة للرسوم، والمتهم الثالث الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، والمتهم الرابع الحبس بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار والمتهم الخامس الحبس بالأشغال المؤقتة 10 سنوات وغرامة 15 آلاف دينار، والمتهم السادس الحبس بالأشغال المؤقتة 10 سنوات وغرامة 15 آلاف دينار.

وقالت المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم، إن المجرمين في أكبر قضية صناعة للمخدرات في الأردن مارسوا عملهم لثماني سنوات امتدت بين عامي 2009-2018.

المصدر: عمون