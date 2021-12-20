"بتسيلم": القوات الإسرائيلية تواصل دون أي عائق إطلاق النار على الفلسطينيين
Reuters
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أفادت منظمة حقوقية إسرائيلية، بأنها وثقت على مر السنين أحداثا كثيرة أردى الجنود الإسرائيليون فيها بنيرانهم راشقي حجارة فلسطينيين أو أصابوهم بجروح.
ولفتت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسيلم"، إلى أنه "في الماضي كما في الحاضر لا أحد تقريبا خضع للمساءلة والمحاسبة، وتواصل القوات الإسرائيلية دون أي عائق إطلاق النار على أشخاص لا يشكلون خطرا".
وأضافت "إن التعليمات الجديدة لا تغير من هذا الواقع شيئا بل هي تضفي صيغة رسمية على الاستهتار الصارخ بحياة الفلسطينيين".
المصدر: RT
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