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صحيفة تنشر رسم "كاريكاتير" حول فوز الجزائر بكأس العرب يثير جدلا واسعا (صورة)

أخبار العالم العربي

صحيفة تنشر رسم
Reuters
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أثار "كاريكاتير" نشرته صحيفة "الوطن" الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية حول فوز الجزائر ببطولة كأس العرب 2021، جدلا واسعا في مواقع التواصل.

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وانتقد عدد من الإعلاميين والناشطين صحيفة "الوطن"، معتبرين أن هذا "الكاريكاتير" مثير للصراع الإثني والتفرقة بين الجزائريين.

ورسمت الصحيفة لاعبا بقميص المنتخب الجزائري يحتفل بالتتويج بلقب كأس العرب، ووضعت خلفه ظلا يرمز للهوية الأمازيغية، مرفقة الصورة بعبارة: "الجزائريون أبطال العرب".

من جانبه، علق الإعلامي الجزائري رمضان بلعمري في "فيسبوك" على هذا الرسم، ووصف صاحب الرسم بـ"المتخلف"، مضيفا: "وين راهو عايش.. المتخلف هذا حق الله غير متخلف وعايش في القرون الجاهلية الأولى.. ما يعرف لا عربية لا قبايلية… لا لغة أخرى".

وأكمل: "اللي يعرفو.. يقولو..أخرج من الغار اللي راك عايش فيه… الجزائر هويتها جزايرية".

المصدر :RT + "أوراس"

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