العراق.. انتشال رفات قتلى في عمليات تحرير الموصل

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الاثنين، انتشال "هياكل عظمية" لأشخاص قتلوا خلال عمليات تحرير الموصل.

وذكرت في بيان صحفي، أن "فرقها انتشلت ثلاث جثث مجهولة الهوية لأشخاص قتلوا خلال عمليات تحرير الموصل من تنظيم داعش".

وأضافت، أن "الجثث التي انتشلت في منطقة حمام المنقوشة بمدينة الموصل، عبارة عن هياكل عظمية".

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى تسليم الهياكل لدائرة الطب العدلي.

يذكر أن القوات العراقية أعلنت في عام 2017 تحرير مدينة الموصل من تنظيم "داعش"، إلا أن السلطات ما زالت تعثر هناك بين حين وآخر على جثث مدنيين قتلوا خلال العمليات العسكرية.

المصدر: RT