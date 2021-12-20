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طائرات F16 العراقية تستهدف أوكار تنظيم "داعش" شرقي البلاد

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طائرات F16 العراقية تستهدف أوكار تنظيم
Reuters
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، استهداف أوكار تنظيم "داعش" بضربة جوية شرقي البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي: "بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية ضد تنظيم داعش".

وأضافت، أن "الضربة التي نفذت في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

المصدر: RT

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