غوتيريش: الهدف من زيارتي للبنان مناقشة تقديم أفضل دعم للشعب للتغلب على أزماته

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الهدف من زيارته للبنان هو مناقشة كيف يمكن للأمم المتحدة أن تقدم أفضل دعم للشعب اللبناني للتغلب على أزماته.

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وشكر غوتيريش، في تغريدة عبر "تويتر"، الرئيس اللبناني ميشال عون لاستقباله في لبنان، قائلا: "هدفي من هذه الزيارة هو مناقشة كيف يمكن للأمم المتحدة

أن يقدم أفضل دعم للشعب اللبناني للتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية".

Thank you President @General_Aoun for welcoming me to Lebanon.



My goal for this visit is to discuss how the @UN can best support the Lebanese people to overcome the current economic & financial crisis, and promote peace, stability & development. pic.twitter.com/Q2Wy0D2949 — António Guterres (@antonioguterres) December 20, 2021

يذكر أن غوتيريش وصل، أمس الأحد، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الأربعاء.

وكان في استقباله في المطار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمبعوثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

والتقى غوتيريش بعد وصوله إلى لبنان، الرئيس اللبناني ميشال عون، وقال إثر اللقاء: "أبلغت عون أنني أتيت ومعي رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب اللبناني". وأضاف: "انتخابات العام المقبل ستكون المفتاح، وعلى الشعب اللبناني أن ينخرط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم مرشحيه".

وتابع: "استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى، هو أساسي لاستقرار لبنان".

وسيلتقي غوتيريش بالإضافة إلى الرئيس ميشال عون، مسؤولين حكوميين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافة إلى عدد من القادة الدينيين وممثلين عن المجتمع المدني.

المصدر: RT