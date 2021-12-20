الشرطة الإسرائيلية: إحباط عملية طعن واعتقال مشتبه به

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، عن "إحباط عملية طعن في القدس واعتقال المشتبه به بعد فراره من مكان الحادث".

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن "الهيئة تلقت بلاغا من قبل مواطنين بأن شخصا مجهولا حاول طعن أحدهم في أحد شوارع مدينة القدس". وأضاف أن قوات معززة من عناصر الشرطة وصلت إلى المكان وشرعت بعمليات تمشيط بحثا عن المشتبه، واعتقلته بعد دقائق من ذلك، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وتابع أن الشرطة عثرت على سكين في المنطقة قبل إلقائها القبض على المشتبه وهو من سكان قرية عناتا بالعشرينات من العمر.

ووقع الحادث بأحد مواقف السيارات القريبة من محطة الباصات المركزية في القدس.

المصدر: i24news