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مصدر: إلغاء تعيين الإعلامية الليبية سناء المنصوري سفيرة لدى اليابان

أخبار العالم العربي

مصدر: إلغاء تعيين الإعلامية الليبية سناء المنصوري سفيرة لدى اليابان
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ذكرت "بوابة الوسط" أن مصدرا في المجلس الرئاسي الليبي أكد مساء الأحد إلغاء المجلس قراره تعيين الإعلامية سناء المنصوري سفيرة لدى اليابان، وذلك بعد شهر من تعيينها.

وأصدر المجلس في 21 نوفمبر قرارا بتعيين 14 سفيرا، بينهم سناء المنصوري.

وسناء المنصوري ناشطة حقوقية اشتهرت من خلال عملها سابقا في قناة "ليبيا الأحرار"، أثناء فترة أحداث ثورة فبراير.

وبعد صدور قرار تعيينها، تعرضت الإعلامية الأمازيغية المقيمة في بريطانيا، لحملة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ"علمانيتها" واتصالاتها مع إسرائيل و"قلة الاحترافية" في الشؤون السياسية والدبلوماسية.

المصدر: بوابة الوسط

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