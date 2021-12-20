المغرب.. مختل عقليا يقتحم حماما نسائيا في بويزكارن ويثير فوضى عارمة

أفاد موقع "زنقة 20" المغربي بأن شخصا في حالة غير طبيعية اقتحم حماما للنساء في منطقة بويزكارن التابعة لولاية كلميم وادنون.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن "الواقعة خلفت هلعا وخوفا رهيبا في نفوس كل النساء المتواجدات حين وقوع الواقعة داخل الحمام النسائي".

وأشار إلى أنه لم يعرف بعد أسباب ودوافع اقتحام الشخص المذكور للحمام، إلا أن المصادر أكدت أن الشخص كان في حالة هيستيرية وفاقد للوعي.

وانتقلت العناصر الأمنية إلى المكان حيث تم توقيف المرتكب ونقله إلى إحدى المستشفيات القريبة في انتظار التحقيق معه ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

المصدر: "زنقة 20"