إصابة 67 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بقرية برقة

أصيب 67 فلسطينيا بالرصاص المطاطي المحشو بكرات معدنية وتعرضوا للاختناقات بالغاز المسيل للدموع مساء الأحد، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية برقة شمال غربي نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 15 إصابة بالرصاص المطاطي المحشو بكريات معدنية و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا في وقت سابق من مساء الأحد في اعتداء للمستوطنين على المركبات المارة قرب القرية.

🔶 العاصمة| شاهد | شبان يشعلون الإطارات المطاطية على مدخل قرية برقة قضاء نابلس، وسط مواجهات مع قوات الاحتلال pic.twitter.com/smf0uW756i — العاصمة - فلسطين (@AlAsimaNews) December 19, 2021

ومنذ يومين، اندلعت مواجهات في قرية برقة بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، خلال محاولتهم التصدي لاعتداءات المستوطنين على منازل القرية.

ويأتي ذلك في أعقاب مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة إثنين آخرين الخميس في إطلاق نار على مدخل مستوطنة حومش المخلاة.

​​​​​​​وكانت السلطات الإسرائيلية أخلت مستوطنة حومش المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يترددون عليها بين الفينة والأخرى.

المصدر: وفا