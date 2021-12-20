السعودية.. ضبط مواطن هرّب 15 مخالفا

ألقت شرطة منطقة عسير السعودية القبض على مواطن هرّب 15 إثيوبيا في انتهاك لنظام أمن الحدود.

ووفقا للمتحدث باسم شرطة منطقة عسير، "هرب المواطن 15 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة".

وأشار إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وحث الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة.

المصدر: "عكاظ"