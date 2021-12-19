مصر تسجل 46 وفاة و919 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 46 وفاة و919 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21361، فيما عدد الإصابات 375330.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 312291 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 19, 2021
الصحة: تسجيل 919 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 46 حالة وفاة pic.twitter.com/DsxvTkbPNE
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 38 وفاة و902 إصابة بالفيروس.
المصدر: RT
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