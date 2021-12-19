مصر.. وزير التعليم يكشف حقيقة إطلاق اسم مؤسس جماعة الإخوان على مدرسة (صورة)

علق وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي على الصورة المنتشرة لاسم مدرسة توحي بأنها تحمل تكريما لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان.

وقال الوزير: "هذا تشابه أسماء وليس تكريما لمؤسس الإخوان، والمتبرع بالأرض اسمه "حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ علي البنا".

وأضاف أن المتبرع طلب وضع اسمه مقابل التبرع بالأرض منذ عام 2002 أي منذ 20 سنة كاملة.

وتابع قائلا: "خلال الـ20 عامية الماضية لم يتم التعليق على اسم المدرسة إلا الآن في خضم التشهير الدائم بمؤسسات الدولة".

وشدد طارق شوقي على أن الدولة ليست في غيبوبة كما يقول التعليق المرفق مع الصورة، مؤكدا أن "مستوى التنمر على كل شيء وأي شيء" يزداد يوميا.

وأوضح أنهم سيردون ويوضحون أي لبس احتراما للمصريين الذين أرهقتهم الشائعات واختلطت عليه الأمور.

وأفاد شوقي بأنه بعد 20 سنة من إنشاء المدرسة، وجهت الوزارة خطابا للمحافظ والإدارة التعليمية والمتبرع بالأرض وغيرنا اسم المدرسة إلى "حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ البنا" حتى لا يتنمر المتنمرون على مواقع التواصل أو بعض مقدمي البرامج.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية