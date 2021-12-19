التحالف العربي يعلن تدمير مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن فجر اليوم الاثنين، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية وكانت تستهدف مطار الملك عبد الله في جازان.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن "الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".
وأضاف: "استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونيا. ما زلنا نمارس ضبط النفس وأي تحرك عملياتي سيكون في هذا الإطار".
#تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن: تدمير #طائرة_مسيرة حاولت استهداف المدنيين بـ #مطار_الملك_عبدالله في #جازان.#عكاظ#ان_تكون_اولاhttps://t.co/hiZirp74eVpic.twitter.com/rCLYhqMlIS— عكاظ (@OKAZ_online) December 19, 2021
وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي أنه نفذ ضربات جوية طالت أهدافا عسكرية في صنعاء، مطالبا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية".
المصدر: "عكاظ"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.