التحالف العربي يعلن تدمير مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن فجر اليوم الاثنين، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية وكانت تستهدف مطار الملك عبد الله في جازان.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن "الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".

وأضاف: "استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونيا. ما زلنا نمارس ضبط النفس وأي تحرك عملياتي سيكون في هذا الإطار".

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي أنه نفذ ضربات جوية طالت أهدافا عسكرية في صنعاء، مطالبا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية".

المصدر: "عكاظ"