القوات الإسرائيلية تمنع إقامة فعالية لرجال أعمال فلسطينيين في القدس (صور+ فيديو)

منعت إسرائيل مساء الأحد إقامة فعالية لرجال أعمال فلسطينيين في مدينة القدس، وأفادت مراسلة RT بأن المخابرات الإسرائيلية اقتحمت فندق "الإمبسادور"، ومنعت المؤتمر.

وأوضحت أن المخابرات تدخلت إثر صدور قرار من وزير الأمن الداخلي عومير بار ليف.

مراسل القسطل: قوات الاحتلال اقتحمت فندق "الأمباسدور" في القدس قبل قليل ومنعت إقامة مؤتمر لرجال الأعمال الفلسطينيين بدعوى أنه ممول من السلطة الفلسطينية pic.twitter.com/Q2T4dMXXnk — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 19, 2021

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن منع المؤتمر كان بدعوى أنه ممول من السلطة الفلسطينية.

⭕️ عاجل | قوات الاحتلال تقتحم فندق (الأمباسدور) في القدس المحتلة pic.twitter.com/TfIVMx6LND — مصدر الإخبارية (@msdrnews1) December 19, 2021

مشاهد من داخل فندق "الإمباسدور" الذي اقتحمته قوات الاحتلال قبل قليل ومنعت إقامة مؤتمر لرجال الأعمال الفلسطينيين فيه.#القدس#فلسطينpic.twitter.com/uL0mG21F0O — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) December 19, 2021

المصدر: RT