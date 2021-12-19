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القوات الإسرائيلية تمنع إقامة فعالية لرجال أعمال فلسطينيين في القدس (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تمنع إقامة فعالية لرجال أعمال فلسطينيين في القدس (صور+ فيديو)
Reuters
القوات الإسرائيلية
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منعت إسرائيل مساء الأحد إقامة فعالية لرجال أعمال فلسطينيين في مدينة القدس، وأفادت مراسلة RT بأن المخابرات الإسرائيلية اقتحمت فندق "الإمبسادور"، ومنعت المؤتمر.

وأوضحت أن المخابرات تدخلت إثر صدور قرار من وزير الأمن الداخلي عومير بار ليف.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن منع المؤتمر كان بدعوى أنه ممول من السلطة الفلسطينية.

المصدر: RT

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