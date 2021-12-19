مصر.. ضبط طفل يقود حافلة "ميكروباص" بمركز سوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية طفلا يقود حافلة "ميكروباص" على طريق سريع بمحافظة سوهاج، وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق في الحادث.

والبداية كانت برصد الأجهزة الأمنية فيديو على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى لطفل يقود "ميكروباص" على طريق بمركز سوهاج وتضرر الركاب لعدم إجادة الطفل للقيادة وعدم تمكنه من السيطرة على مقود المركبة بيديه.

وتم شن حملة مرورية داخل المدينة وضبط الطفل الذي ظهر بالفيديو في أثناء توقفه أمام موقف روافع القصير دائرة قسم أول سوهاج.

وتبين أن الطفل يدعى شعبان وعمره 16 عاما، وهو طالب ويقيم بدائرة مركز سوهاج.

وتم ضبط السيارة التي كان يقودها، وتحمل لوحات أجرة سوهاج، وهي ملك شقيقه أحمد.

المصدر: صدى البلد