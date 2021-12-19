لا تخرجوا إلا للضرورة!.. تحذيرات عاجلة للمصريين والمدارس في عطلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من موجة من التقلبات الجوية الحادة ستضرب البلاد خلال ساعات، مع اشتداد الرياح المصحوبة بالأمطار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، منار غانم، إن البلاد دخلت في ذروة التقلبات الجوية، والتي تستمر حتى مساء الغد الاثنين، مضيفة أن السواحل الشمالية وشمال الدلتا ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، ستصاحبها سقوط حبات البرد.

وتابعت: "من المتوقع غدا حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهو ما سيزيد من الإحساس بالبرودة، واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى تساقط كرات الثلج على مرتفعات سانت كاترين".

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية غدا في البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار، مع سرعة الرياح إلى 75 كم في الساعة.

ونصحت غانم المواطنين بأهمية ارتداء الملابس الثقيلة، واتباع كافة تعليمات المرور خلال القيادة على الطرق السريعة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة بسبب نشاط الرياح، والابتعاد عن أكشاك الكهرباء، والإعلانات المعدنية، والمباني المتهالكة.

كما أهابت بمرضى الجيوب الأنفية بارتداء الكمامات، كما نصحت بتأجيل الخروج من المنزل لغير الضرورة.

وفي سياق متصل، قررت 6 محافظات مصرية حتى الآن تعطيل الدراسة في المدارس غدا الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي "القاهرة والجيزة، الإسكندرية، كفرالشيخ، البحيرة، مطروح".

يأتي ذلك بينما تتعرض محافظة الإسكندرية مساء اليوم الأحد، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في أنحاء متفرقة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وفق ذكرت عنه السلطات.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

فيما قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقا للحالة الجوية، مشيرا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

المصدر: مواقع إخبارية مصرية