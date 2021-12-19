إيران تدعو الكويت لتشكيل لجان قنصلية وحدودية مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين

دعت إيران الكويت لبذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين وإزالة العراقيل القنصلية أمام الشعبين، وذلك بتشكيل لجان قنصلية وحدودية مشتركة تعنى بهذه القضايا.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه نظيره الكويتي أحمد ناصر الحمد الصباح على هامش مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي في إسلام أباد، "ضرورة توسيع العلاقات بين إيران والكويت وبذل الجهود لإزالة العراقيل القنصلية وتسهيل الزيارات بالنسبة لرعايا البلدين".

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وقال إن طهران مستعدة لتأسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع الكويت.

واعتبر أن "العلاقات بين البلدين قائمة على أسس الأخوة وحسن الجوار"، محملا الحمد الصباح تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: "إرنا"