"على طريقة احتفال حزب الله اللبناني".. موقع مغربي يكشف حقيقة عيارات نارية على حدود المغرب والجزائر
قال موقع "هسبريس" المغربي إن سكان الجماعة القروية سيدي بوبكر ومنطقة الطويلي على الحدود المغربية الجزائرية، سمعوا دوي أكثر من عشرين طلقة نارية في الهواء.
وأضاف موقع "هسبريس" أن الطلقات يشتبه بأنها من عيار صغير مخصصة للمسدسات الفردية.
وأشار إلى أن أزيز الرصاص سمع مباشرة بعد نهاية المباراة النهائية لكأس العرب في قطر والتي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره التونسي.
ورجحت مصادر لـ"هسبريس" أن تكون عناصر الجيش الجزائري قد دخلت في حالة فرح بعد فوز منتخبها الوطني ما جعلها تتخلى عن الضوابط العسكرية وتطلق النار في الهواء للتعبير عن بهجتها على طريقة احتفال "حزب الله" اللبناني.
هذه حقيقة طلقات نارية على حدود المغرب والجزائر https://t.co/RfZUWZTEsd#مصدر_مطلع#الجماعة_القروية_سي_بوبكر#الحدود_المغربية_الجزائرية— Hespress هسبريس (@hespress) December 18, 2021
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
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