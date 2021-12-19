محافظ عمّان: ضبط طبيب يمارس عمله وهو مصاب بكورونا

ذكر محافظ العاصمة الأردنية عمان ياسر عبد الرحمن العدوان يوم الأحد، أنه تم ضبط طبيب يمارس عمله في عيادته رغم إصابته بفيروس كورونا.

وأكد العدوان أنه تم تحويل الطبيب إلى المستشفى الميداني لاستكمال فترة الحجر الصحي الواجب خضوعه له.

وصرح بأنه سيتم تحويل الطبيب إلى المدعي العام بعد انتهاء فترة الحجر وشفائه من الفيروس.

المصدر: موقع "عمون" الأردني