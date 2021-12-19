سوريا.. تفجير دراجة نارية بحي غويران في الحسكة (فيديو+صور)

أصيب مواطنان بجروح جراء تفجير دراجة نارية في حي غويران جنوب مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا، حسب ما أفاد مراسلنا.

ونتج عن تفجير الدراجة النارية في حي غويران اليوم الأحد وبالقرب من صيدلية النور في الحي، إصابة مواطنين اثنين، وتم نقلهما إلى مستشفى في مدينة الحسكة لتلقي العلاج.

RT

المصدر: RT