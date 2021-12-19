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طهران تعلق على عملية تبادل الأسرى في سوريا

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طهران تعلق على عملية تبادل الأسرى في سوريا
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أدلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم الأحد بتعليق حول عملية تبادل الأسرى التي جرت في سوريا مؤخرا.

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وقال خطيب زادة في تصريح له إن إيران، باعتبارها إحدى الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا"، "تعرب عن ارتياحها للعملية الناجحة الأخيرة لتبادل المختطفين والمعتقلين في معبر أبو الزندين شرقي ريف حلب، وتؤكد على ضرورة استمرار هذا العمل الإنساني".

وذكّر الخطيب زاده بأن هذه العملية، التي نفذت يوم الجمعة 17 ديسمبر بإشراف إيران وروسيا والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم خلالها إطلاق سراح 10 أشخاص من الجانب السوري والمعارضة.

وأشار المتحدث إلى أن طهران تدعو إلى "بذل المزيد من الجهود لتنسيق وتسهيل المزيد من عمليات التبادل في المستقبل".

المصدر: "فارس"

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