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وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش إلى بيروت

أخبار العالم العربي

وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش إلى بيروت
Reuters Luisa Gonzalez
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل قليل إلى مطار العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفاد مراسلنا.

يتبع..

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