وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش إلى بيروت
Reuters Luisa Gonzalez
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وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل قليل إلى مطار العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفاد مراسلنا.
يتبع..
وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل قليل إلى مطار العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفاد مراسلنا.
يتبع..
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