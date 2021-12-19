محكمة جنايات أمن الدولة المصرية تؤيد حكم الإعدام ضد القيادي "الإخواني" محمود عزت
أيدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، حكم الإعدام الصادر ضد محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة "الإخوان" سابقا.
ونسبت النيابة العامة للمحكوم عليه، ارتكاب جرائم "الاشتراك في ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد"، وهي: "حركة حماس"، و"حزب الله" اللبناني، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد"، وفق صحيفة "الوطن".
هذا وواجه المتهم محمود عزت تهم "إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والإشراف على تلقي عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
المصدر: "الوطن"
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