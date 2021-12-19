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مراسلنا: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي غربي العراق

أخبار العالم العربي

مراسلنا: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي غربي العراق
Reuters U.S. ARMY
صورة تعبيرية
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

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وذكر مراسلنا، أن عبوة ناسفة انفجرت في رتل تابع للتحالف الدولي يحمل معدات عسكرية كانت تنقل إلى القوات العراقية في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وأضاف، أن الانفجار لم يتسبب بأي خسائر بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، إحباط تفجير لاستهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي في محافظة بابل جنوبي البلاد.

المصدر: RT

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