مراسلنا: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي غربي العراق
Reuters U.S. ARMY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzqk
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وذكر مراسلنا، أن عبوة ناسفة انفجرت في رتل تابع للتحالف الدولي يحمل معدات عسكرية كانت تنقل إلى القوات العراقية في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.
وأضاف، أن الانفجار لم يتسبب بأي خسائر بشرية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، إحباط تفجير لاستهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي في محافظة بابل جنوبي البلاد.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.