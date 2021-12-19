مصر.. وزارة الصحة تكشف تطورات حالة 3 مصابين بـ"أوميكرون"

كشفت وزارة الصحة المصرية عن تطورات الحالة الصحية للإصابات الثلاث بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".

إقرأ المزيد

وأوضح خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة، أن "الحالات الثلاث المصابة بمتحور أوميكرون، حالتهم مستقرة، وخضعت للبروتوكول العلاجي المحدث لفيروس كورونا"، لافتا إلى أن "هناك استجابة للبروتوكول العلاجي من قبل المصابين".

وطالب خالد عبد الغفار المصريين بالحرص على الحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا، لأنها "هي حائط الصد ضده ومتحوراته حتى الآن".

المصدر: "القاهرة 24"