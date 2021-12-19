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أنور قرقاش يتحدث عن "دلالات" احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري

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أنور قرقاش يتحدث عن
Reuters NEIL HALL
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش.
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اعتبر أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن احتفال بلاده باليوم الوطني القطري، "يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي، ليؤكد أن صفحة الخلاف طويت، وأن اتفاق العُلا راسخ وجوهري".

وأضاف قرقاش: "منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند الى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون".

المصدر: RT

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