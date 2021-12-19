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حوادث أليمة في الجزائر خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني بكأس العرب

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حوادث أليمة في الجزائر خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني بكأس العرب
Reuters RAMZI BOUDINA
الاحتفالات في الجزائر بعد الفوز بكأس العرب 2021
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شهدت الجزائر مساء أمس السبت حوادث أليمة خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني بكأس العرب أمام المنتخب التونسي، حيث توفي طفل وقاصر إثر هذه الاحتفالات.

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وفي التفاصيل، لقي شاب (17 عاما) مصرعه، جراء سقوطه من أعلى شاحنة بحي الانتصار وسط مدينة غليزان، ولفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

كما لقي طفل مصرعه وأصيب اخر، إثر دهسهما من طرف سيارة بالمدينة الجديدة بليل بالأغواط، ليتم نقل الطفلين على الفور إلى المستشفى.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي.

المصدر: "النهار" الجزائرية

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