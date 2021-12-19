الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على 4 مشتبه بتنفيذهم عملية نابلس

اعتقل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، 4 فلسطينيين يشتبه بضلوعهم في تنفيذ عملية نابلس الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

أفاد بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مضيفا في بيان عبر "تويتر" أنه "تم تسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه في استخدامها لتنفيذ العملية".

#عاجل القبض على أربعة مشتبه فيهم في تنفيذ #عملية_نابلس التخريبية قرب حومش في قرية السيلة الحارثية وتسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه في استخدامها لتنفيذ العملية pic.twitter.com/6ER8IKETQv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2021

ونشر أدرعي مقطع فيديو لمطاردة الفلسطينيين الأربعة حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين.

#فيديو مطاردة الإرهابيين منفذي #عملية_نابلس التخريبية حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين. pic.twitter.com/wsO3TINyAL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2021

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وحسب تقارير إعلامية، فإن المعتقلين الفلسطينيين ينتمون الى حركة "الجهاد الاسلامي" وبعضهم كانوا معتقلين في إسرائيل على خلفية أمنية.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الأسلحة التي عثرت عليها القوات الإسرائيلية لدى المعتقلين، تشمل بندقيتين من طراز "إم-16" وبندقية "كارلو". وتمت إحالة المعتقلين إلى جهاز الأمن العام (شاباك) للتحقيق معهم.

وفي وقت سابق اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية بالمنطقة التي نفذت فيها عملية إطلاق النار الخميس، والتي أدت إلى مقتل مستوطن.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية