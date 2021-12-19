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الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على 4 مشتبه بتنفيذهم عملية نابلس

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على 4 مشتبه بتنفيذهم عملية نابلس
Reuters
عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي (صورة أرشيفية)
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اعتقل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، 4 فلسطينيين يشتبه بضلوعهم في تنفيذ عملية نابلس الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

أفاد بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مضيفا في بيان عبر "تويتر" أنه "تم تسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه في استخدامها لتنفيذ العملية".

ونشر أدرعي مقطع فيديو لمطاردة الفلسطينيين الأربعة حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين.

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وحسب تقارير إعلامية، فإن المعتقلين الفلسطينيين ينتمون الى حركة "الجهاد الاسلامي" وبعضهم كانوا معتقلين في إسرائيل على خلفية أمنية.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الأسلحة التي عثرت عليها القوات الإسرائيلية لدى المعتقلين، تشمل بندقيتين من طراز "إم-16" وبندقية "كارلو". وتمت إحالة المعتقلين إلى جهاز الأمن العام (شاباك) للتحقيق معهم.

وفي وقت سابق اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية بالمنطقة التي نفذت فيها عملية إطلاق النار الخميس، والتي أدت إلى مقتل مستوطن.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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