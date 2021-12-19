سعيد للشيخ تميم: قطر أقامت الدليل على قدرتها على تنظيم المونديال

أثنى الرئيس التونسي قيس سعيد، في اتصال هاتفي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء أمس السبت، على التنظيم المتميز لكأس العرب لسنة 2021.

وأضاف سعيد، حسبما جاء في بيان الرئاسة التونسية، أن ذلك أقام الدليل على قدرة قطر على تنظيم كل التظاهرات العالمية بكل نجاح واقتدار وخاصة منها كأس العالم لكرة القدم السنة القادمة.

ونوه الرئيس التونسي بالمشاهد الأخوية التي ميزت كأس العرب حيث تم رفع كل الرايات العربية في نفس الوقت وفي نفس الملعب.

كما توجه سعيد بالشكر لأمير قطر على الدعوة لحضور مقابلة الدور النهائي لكأس العرب لكرة القدم والتي لم يتسن تلبيتها بسبب التزامات سابقة.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن امتنانه وشكره لرئيس تونس على هذه المبادرة، وعن تطلعه للقاء قريب.

المصدر: وسائل إعلام تونسية