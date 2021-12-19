العراق.. القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهاب في بغداد وكركوك

ألقت الشرطة الاتحادية في العراق القبض على 3 من المطلوبين بقضايا إرهاب في العاصمة بغداد ومحافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني إنه "وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة 4/إرهاب في منطقة القبة بناحية الرشاد في محافظة كركوك".

وأضافت أن "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4/إرهاب في منطقة حي الفرات جنوب غرب العاصمة بغداد".

وتابعت: "تم إحالتهم جميعا إلى الجهات المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: "السومرية نيوز"