حريق ضخم بمصنع ومخزن في بيت عور التحتا غرب رام الله (صور)
أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مساء السبت أن فرق الإطفاء تعمل للسيطرة على حريق ضخم اندلع في مصنع ومخزن للمواد البلاستيكية في قرية بيت عور التحتا غربي رام الله.
وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم نائل العزة بأن طاقما مكونا من 50 عنصرا من الدفاع المدني من محافظات رام الله والقدس وسلفيت، يعمل على إخماد الحريق.
وأضاف أن المصنع يقع على مساحة خمسة دونمات من الصفيح والهياكل المعدنية.
#الحدث: حريق ضخم بمصنع ومخزن للمواد البلاستيكية في قرية بيت عور التحتاhttps://t.co/iDp74RUipLpic.twitter.com/KpMYwnJi6B— alhadath newspaper (@Alhadath_news1) December 18, 2021
#رام_الله: حريق ضخم بمصنع ومخزن في #بيت_عور_التحتاhttps://t.co/X9YvajVo5b#قدس_نتpic.twitter.com/Vt5yieoFUh— وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) December 18, 2021
المصدر: وسائل إعلام فلسطينية
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