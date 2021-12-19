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حريق ضخم بمصنع ومخزن في بيت عور التحتا غرب رام الله (صور)

أخبار العالم العربي

حريق ضخم بمصنع ومخزن في بيت عور التحتا غرب رام الله (صور)
RT
حريق ضخم بمصنع ومخزن في بيت عور التحتا غرب رام الله - أرشيف -
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أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مساء السبت أن فرق الإطفاء تعمل للسيطرة على حريق ضخم اندلع في مصنع ومخزن للمواد البلاستيكية في قرية بيت عور التحتا غربي رام الله.

وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم نائل العزة بأن طاقما مكونا من 50 عنصرا من الدفاع المدني من محافظات رام الله والقدس وسلفيت، يعمل على إخماد الحريق.

وأضاف أن المصنع يقع على مساحة خمسة دونمات من الصفيح والهياكل المعدنية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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