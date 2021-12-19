الداخلية التونسية تفتح تحقيقا في اعتداء بعض المعتصمين على الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم السبت بدء التحقيق في "اعتداء" بعض أعضاء مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" على الشرطة.

وتدخل الأمن التونسي لمنع المعتصمين من نصب خيامهم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، قبل أن تنطلق مناوشات بين الجانبين مع استعمال أفراد الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين وفق شهود عيان.

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وقالت وزارة الداخلية إن "مجموعة من الأشخاص تعمدوا محاولة تركيز خيام عنوة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اليوم لاستغلالها من أجل الاعتصام، في مخالفة للقانون والتراتيب النافذة".

وأضافت: "بقيام وحدات الأمن بالتصدي لمنع تركيز الخيام وتطبيق القانون، عمد البعض من المجموعة المذكورة إلى الاعتداء بالعنف على عدد من الإطارات الأمنية".

وأكدت الوزارة أنه وباستشارة النيابة العامة أذنت بحجز المعدات المذكورة من خيام وكراس وعصي تستعمل لتركيز الخيام، كما أذنت بإخلاء الطريق العام مع تقديم كل طرف ضالع في عملية الاعتداء على الأمنيين وتكليف فرقة مختصة من الحرس الوطني لمواصلة البحث الذي شمل حاليا 10 أشخاص.

وشددت الوزارة على أنها "ستواصل حرصها على احترام الحقوق والحريات التي تمارس في إطار القانون، تماما كما تواصل قيامها بواجبها في إنفاذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل تكريسا لعلوية القانون على الجميع دون استثناء".

ولم يصدر أي تعقيب من قبل "مواطنون ضد الانقلاب" على أحداث اليوم أو على بيان وزارة الداخلية.

المصدر: وكالات