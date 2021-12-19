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مصر تسجل 38 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 38 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 38 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21315، والإصابات إلى 374411.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 43 وفاة و910 إصابات بالفيروس.

المصدر: RT

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