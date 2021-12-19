مصر تسجل 38 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 38 وفاة و902 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21315، والإصابات إلى 374411.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 311637 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 18, 2021
الصحة: تسجيل 902 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 38 حالة وفاة pic.twitter.com/pVkgRTszIq
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 43 وفاة و910 إصابات بالفيروس.
المصدر: RT
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