ليبيا.. تحرير 17 بنغاليا من عصابة خطف في بنغازي (صور)

أعلنت مديرية أمن بنغازي في ليبيا أن مركز شرطة الحدائق ألقى القبض على عصابة خطفت أكثر من 21 بنغاليا، تم تحرير 17 منهم.

وتقدم أحد المقيمين البنغال بشكوى إلى مركز شرطة الحدائق تفيد بتعرض مواطنيه للخطف على أيدي مجهولين اقتادوهم إلى جهة مجهولة، وبموجب ذلك بدأت الأجهزة الأمنية البحث والتحري.

وثبت للتحريات مساعدة شخص بنغالي كان مقيما مع المخطوفين في سكن خاص العصابة، خلال عملية الخطف عبر إمدادهم بالمعلومات وتسهيل دخولهم إلى السكن.

وبعد ضبطه اعترف بما نسب إليه ودل على مكان المخطوفين في أحد المزارع.

وداهم الأمن المزرعة وتمكن من تحرير 17 مخطوفا، وضبط أفراد العصابة الذين تمت إحالتهم للنيابة.

المصدر: "بوابة الوسط" + RT